Сокращение госдотаций производителям негативно скажется на цене продуктов питания - эксперт

Государственная поддержка играет ключевую роль в формировании цены на продукты питания животного происхождения, а потому сокращение дотаций производителям негативно скажется на конечных потребителях. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

"О государственной поддержке аграриев - она у нас сверхмалая, мизерная. Условная, если коротко. И эта крошечная господдержка отнюдь не помогает удержать рост цен. Надо говорить не об ее уменьшении, а наоборот - об увеличении. Тогда она бы покрыла и компенсировала рост стоимости кормов, которые заложены в цену мяса, птицы в частности, молока", - сказал эксперт.

Охрименко также раскритиковал аргументы сторонников сокращения господдержки для птицеводов из-за якобы монополии на рынке.

"Эти заявления о монополии на рынке птицеводства... Ну какая монополия? По данным Госстатистики, у нас аж 4 крупных предприятия.

Около 40% продукции этого рынка производят мелкие производители. Не надо искать проблему там, где ее нет.

Надо увеличивать государственные дотации. А не бросать заявления о том, что у нас нет на это денег", - сказал он.

На фоне сокращения госдотаций и рост стоимости кормов эксперт сделал неутешительные прогнозы относительно стоимости продукции птицеводства.

"У нас все зависит от закупочных цен на зерно в Украине. Пока новый урожай не пошел, оснований для паники нет. Если цены вырастут процентов на 10-15% - это не критично, а вот на 30%, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, - это уже критично. Тогда на мясо и молоко вырастут очень существенно", - заявил эксперт.

Напомним, крупнейшему производителю курятины в Украине, компании "МХП" существенно сократили госдотации. Если в прошлом году компания получила 1,4 млрд грн, то в этом - только 187,5 млн или 8% от общей суммы.

Это в свою очередь может заставить "МХП" переориентировать производство в пользу экспорта, считают эксперты.

"Понимая философию бизнеса и оценивая психотип Косюка, плакать в уголке по этому поводу он точно не собирается. У него отличные условия для переориентации производства на экспорт, включая рынок ЕС, который поглощает тоннами его продукцию.

И пока мы будем жевать очередные "ножки Буша" глубокой заморозки из резервов Первой мировой войны, радуясь, что отобрали дотации в Косюка, европейцы получат "Нашу Рябу".

Это не шутки. Посмотрите, что происходит с рынком свинины. Мы дожили до того, что импортируем свинину из Бразилии.

Единственное отечественное производство, пока покрывает внутренние запросы страны на мясо, - это курятина", - отметил Денис Гороховский.