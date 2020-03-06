Сотрудничество Кабмина и МВФ продолжится - Шмыгаль

Новый Кабинет министров, состав которого Верховная Рада утвердила 4 марта, намерен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост - это наша общая цель.

Он также отметил, что украинское правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом. Источник: TK.Media

World News

http://w-n.com.ua

