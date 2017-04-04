Сотрудничество с МВФ: мифы и реалии

По мнению некоторых экспертов, то, что в сентябре МВФ после более чем годовой задержки выделил нам очередной транш - стало положительным моментом. Ведь весь этот период времени правительство утверждало, что деньги будут, осталось согласовать технические детали. Однако средства, вопреки заилениям властей и НБУ, все это время в Украину от МВФ не поступали. По словам экономистов и политолог это свидетельствует о наличии значительных трудностей в выполнении требований МВФ.

Сейчас ситуация повторяется. Камнем преткновения стала пенсионная реформа и открытие рынка земли. Ведь существуют определенные риски после того, если в Украине будут запущены данные механизмы. В частности эксперты предупреждают, что после принятия пенсионной реформы украинцы просто не будут доживать до пенсии. Поэтому власть прекрасно понимает, что принятие такого законопроекта вызовет негатив у общественности. И тема повышения пенсионного возраста для правительства очень болезненна.

Многие эксперты признают, что постоянное откладывание пенсионной реформы привело к дефициту пенсионному фонда и риску того, что все украинцы останутся без пенсии через десять лет.

Еще одна загвоздка, из-за которой Украина рискует остаться без денег МВФ - открытие рынка земли. По словам экспертов, она вызовет протест среди общественности, так как землю сельских жителей просто скупят за бесценок.

Ну и на закуску борьба с коррупцией.

Ведь МВФ заявил об отсутствии успехов в борьбе с коррупцией. В фонде констатировали, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата. Но помогут ли деньги МВФ в борьбе с коррупцией , пока остается открытым вопросом.