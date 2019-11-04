Сотрудники органов власти будут получать зарплату только в безналичной форме, - Дубилет

Центральные органы власти тратят 60 млн грн на банковские комиссии из-за выплаты зарплат наличными. В связи с этим Кабмин принял постановление о переходе всех работников органов власти в безналичную форму. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Он отметил, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя, - написал Дмитрий Дубилет.

При этом Дубилет заявил, что даже для банков работа с наличными является убыточной.

Напомним, на закрытом заседании Кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год для второго чтения в Верховной Раде и утвердил граничное количество чиновников в областных и районных госадминистрациях.

Кабмин также объявил конкурсы на ряд государственных должностей.