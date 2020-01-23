Сотрудники СБУ задержали на взятке чиновника "Укроборонпрома"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды чиновника государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2 тыс. долл.

"Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в сделке выступили экс- начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников сделки.