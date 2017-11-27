Социальная помощь для людей с инвалидностью увеличится с 1 декабря

Социальная помощь для людей с инвалидностью с 1 декабря увеличится. Об этом вице-премьер Украины Павел Розенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Розенко, социальная помощь для людей с инвалидностью станет больше в связи с увеличением прожиточного минимума.

"Мы усилили пенсионное обеспечение инвалидов, и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. Тем, кто получал 949 грн, пенсия выросла на 44% - до 1373 грн, другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%. Но люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума. В связи с тем, что с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат", - заявил Розенко.

Вице-премьер также отметил, что с 1 декабря для всех категорий граждан произойдет повышение социальных пособий, размер которых зависит от размера прожиточного минимума.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября уже должны были получить увеличенную пенсию (минимум до 1452 грн). Кроме того, реформа предусматривает ряд других изменений в пенсионной системе Украины. Закон вступил в силу 11 октября.