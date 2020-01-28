Советник премьера Голик рассказал, как "сшить страну" с помощью отремонтированных дорог

27 января в Киеве состоялась презентация программы Кабмина и "Укравтодора" под названием "Сшить страну". Программа предполагает капитальный ремонт 4 тысяч километров дорог международного и национального значения, а также 2,5 тысячи километров местных дорог. Об этом, как передает "РБК-Украина", сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, назвав программу ремонта дорог беспрецедентной в истории нашей страны.

Программа "Сшить страну" была представлена премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром инфраструктуры Владиславом Криклием и главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

"За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном", - заявил Голик.

По словам Голика, в нынешнем году средства Дорожного фонда достигли рекордной отметки в 31 млрд гривен и еще около 20 млрд будут привлечены за счет международных финансовых организаций. Кроме того, Верховная Рада приняла два закона, которые позволят "Укравтодору" привлекать ресурсы под гарантии правительства уже сейчас.

"Премьер-министр Алексей Гончарук особо подчеркнул, что, ремонтируя дороги, правительство и частные подрядчики обязаны особое внимание уделять безопасности. В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем - до ноля", - сказал Голик.

Так называемая "Большая стройка" на дорогах начнется с 1 марта или в зависимости от погодных условий. Как подчеркнул советник премьер-министра, "Укравтодор" уходит от порочной практики ремонта дорог участками - отныне все дороги будут ремонтироваться от начала до конца и в зависимости от протяженности и сложности дороги - в течение одного года. В то же время, на рынке автодорожных работ будет развиваться конкуренция, поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества.

"Как сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков, мы будем всячески защищать результаты нашего труда: во-первых, подрядчики будут обязаны давать гарантию, во-вторых, мы будем серьезными темпами увеличивать количество пунктов весового контроля, чтобы защитить дороги от разрушения вследствие незаконных перегрузок транспорта", - заявил Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщил, что контролировать, как "Укравтодор" ремонтирует дороги, будут иностранные компании.

Капитал

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