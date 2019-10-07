Союзники Трампа стремились сменить руководство "Нафтогаза"

Доноры Республиканской партии США пытались влиять на назначение руководства "Нафтогаза" с целью заключения в будущем выгодных контрактов.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что их целью была прибыль, а не политика.

"Круг бизнесменов и республиканских доноров использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь установить новое руководство в правлении государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы потом направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа" - сообщает агентство.

Отмечается, что их план оказался под угрозой после того, как украинский президент Петр Порошенко проиграл на выборах Владимиру Зеленскому.

Но усилия по созданию более доброжелательной управленческой команды у руля газовой компании "Нафтогаз" вскоре были сделаны министром энергетики США Риком Перри с новым президентом Украины.

По информации СМИ, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.

До сих пор не известно, были ли попытки Перри сменить членов правления "Нафтогаза" согласованы с союзниками Джулиани, которые пытались достичь того же самого. Также не известна сама роль адвоката Трампа в помощи своим клиентам добиться заключения соглашений о продаже газа "Нафтогазу".

Зато пресс-секретарь минэнергетики США утверждает, что Перри не преследовал личных интересов, а лишь пытался способствовать реформированию энергетического сектора Украины таким образом, чтобы иностранные компании могли вести бизнес.