S&P: Банковская система Украины находится в высокой зоне риска

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's назвало украинскую банковскую систему высокорисковой.

Об этом говорится в отчете S&P, передает Корреспондент.

"Несмотря на некоторое улучшение макроэкономической ситуации в Украине в 2016 году и ее дальнейшее улучшение в 2017 году, риск украинской банковской системы остается одним из наивысших в мире, что отражено в ее оценке на уровне 10 (страны с наибольшими рисками, - ред.)", - сообщается в отчете.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что основными причинами высоких рисков для банков Украины являются военный конфликт на Донбассе и политическая нестабильность в стране. Также на украинской банковской системе лежит большое количество долгов.

Кроме того, в 2018 году предстоят существенные выплаты по внешнему долгу, и высокому уровню долговой нагрузки корпоративного сектора, у которого около 80% долга - в валюте.

По оценкам рейтингового агенства, риск украинской банковской системы будет и далее держаться на высоком уровне и в этом году банки Украины покажут очень высокий уровень кредитных потерь и проблемных кредитов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее в понедельник, 13 февраля, Национальный банк Украины сообщил о начале стресс-тестирования для 37 небольших украинских банков, которые еще не прошли эту процедуру. Данная процедура направлена на диагностирование качества активов и достаточности капитала банка.

Первую волну проверок финансовых учреждений Нацбанк провел в 2015-2016 годах. Теперь будут продиагностированы оставшиеся банки, размер активов которых менее 2% активов банковской системы. Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что процесс будет разделен на два этапа: до 1 июня и 1 августа 2017 года, после чего некоторое время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирование на их основе программ докапитализации.