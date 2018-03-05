S&P: "Газпром" рискует долей на рынке Европы без транзита газа через Украину

Российский "Газпром" рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной

Об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P, сообщает "ДС" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа.

В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов, относительно планируемых "Газпромом" альтернативных маршрутов.

"Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов", - говорится в отчете