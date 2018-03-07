S&P инвестирует более полумиллиарда долларов в искусственный интеллект

Компания S&P Global Inc. купит стартап Kensho Technologies Inc. за $550 млн. Об этом пишет nasdaq.com.

Данное приобретение станет второй инвестицией в сферу искусственного интеллекта (ИИ) для компании в этом году.

По мнению экспертов издания, сделка является еще одним признаком того, что Уолл-стрит заинтересован в технологиях ИИ.

Их внедрили в своей бизнес почти 20% банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги - такие результаты принес проведенный в октябре опрос исследовательской фирмы Greenwich Associates.

В частности, банки используют ИИ при продажах услуг, составлении аналитических отчетов и комплаенсе.

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Ранее сообщалось о том, что в прошлом месяце S&P Global, известная в первую очередь своим рейтинговым бизнесом, завершила приобретение Panjiva Inc. также занимающейся машинным обучением и аналитикой. В прошлом году &P Global инвестировала в британскую Algomi, которая использует ИИ в торговле инструментами с фиксированной доходностью.