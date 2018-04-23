S&P обновило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз - "стабильный".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает коррумпированность разных уровней управления", - отмечает агентство в релизе.

Оно добавляет, что суверенные рейтинги Украины по-прежнему ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки украинского правительства со стороны МВФ.

"Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем государственного долга остается значительным вследствие расходов, связанных с "расчисткой" банковского сектора и лишь небольшого прогресса в сокращении значительного дефицита Пенсионного фонда страны", - указывают аналитики S&P.

В качестве позитивного фактора агентство отмечает успешное управление правительством Украины своими обязательствами в 2017 году, что позволило сократить потребности в рефинансировании, особенно в 2019 году, а также в 2020 году.

"Кроме того, рейтинги Украины по-прежнему сдерживаются высоким уровнем инфляции потребительских цен, который значительно превышает целевой показатель НБУ. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики остается слабым вследствие очень высокой доли проблемных кредитов украинского банковского сектора", - указывает S&P.

Оно отмечает, что прогноз "Стабильный" отражает ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ.

Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.