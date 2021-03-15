S&P підтвердило рейтинг України на рівні B зі стабільним прогнозом

Міжнародне кредитне агентство Standard&Poors (S&P) підтвердило рейтинг України на рівні В зі стабільним прогнозом

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, міжнародне кредитне агентство S&P підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні В та рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaA". Довгостроковий прогноз стабільний.

В S&P зазначили, що економічне зростання України, платіжний баланс та стан державних фінансів у 2020 році перевищили очікування аналітиків. Збільшився обсяг міжнародних резервів, що забезпечує захист від потенційно несприятливих зовнішніх факторів. Водночас, зазначається, що ризики, пов'язані з пандемією COVID-19, все ще залишаються суттєвими.

Основними причинами, що стримують підвищення суверенного кредитного рейтингу України є низький рівень доходу на душу населення та державні інституції, що потребують зміцнення.

Водночас стабільний прогноз S&P відображає ризики для економіки України від затримки доступу до пільгового фінансування, слабкого зовнішнього середовища та можливої зупинки реформ. Зазначається, що ці ризики збалансовуються зростаючими міжнародними резервами.

В агентстві також зауважили, що суверенний кредитний рейтинг України може бути підвищений, якщо дефіцит державного бюджету буде меншим, ніж агентство прогнозує зараз.

Зазначається, що рейтинг також може покращитись, якщо показники зовнішньої ліквідності України перевершать прогнози аналітиків S&P. В той же час агентство зазначає, що зниження рейтингів може відбутись у разі перебоїв у надходженні пільгового фінансування від міжнародних фінансових організацій або у відсутності доступу до ринків капіталу протягом поточного року, що поставить під сумнів здатність уряду забезпечити свої боргові зобов'язання.

Аналітики агентства S&P також спрогнозували зростання ВВП України на 4% в 2021 році.