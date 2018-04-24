S&P сделало неутешительный прогноз для Украины по новому финансированию от МВФ

Агентство прогнозирует сложности в переговорном процессе с Фондом.

S&P не ожидает каких-то дополнительных перечислений в рамках действующей программы depositphotos.com

Пятый транш макрофинансовой помощи в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом может стать для Украины последним до 2020 года. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's, сообщает РБК-Украина.

"Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-то дополнительных перечислений в рамках этой программы более поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем оказания поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года", - говорится в документе.

По мнению экспертов S&P, после проведения парламентских выборов в Украине переговоры о создании коалиции будут идти напряженно, что приведет к осложнению в переговорном процессе с МВФ о предоставлении нового финансирования.

Ранее стало известно, что Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества.

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