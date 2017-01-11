S&P снизило рейтинг ПриватБанка до преддефолтного

В агентстве отмечают, что пересмотр рейтингов связано с проведением конвертации трех выпусков еврооблигаций ПриватБанка в капитал

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело рейтинги украинского ПАО КБ ПриватБанк с "R" на "SD", сказано в пресс- релизе агентства.

Рейтинговое действие обусловлено тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о конвертации в капитал ПриватБанка трех выпусков сертификатов участия в займе, находящихся в обращении. Это решение последовало за введением временной администрации в банке в конце декабря 2016 года, отмечается в сообщении.

Выпуски сертификатов участия в займе, поступления от которых затем были выданы в долг ПриватБанку, были размещены британским специальным юридическим лицом. В капитал банка были конвертированы следующие ценные бумаги: приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 175 млн долл. (ставка купона: 10,875%; срок погашения: февраль 2018 г.); приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 200 млн долл. (ставка купона: 10,25%; срок погашения: январь 2018 г.); субординированные сертификаты участия в займе объемом 220 млн долл. (ставка купона: 11%; срок погашения: 2021 г.).

"В соответствии с нашими критериями мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, так как, насколько мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках данной операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка в настоящее время не был объявлен дефолт. Мы не присваиваем рейтинги долговым обязательствам ПриватБанка. Мы планируем пересмотреть текущие рейтинги ПриватБанка уровня "SD", когда получим достаточно сведений для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации", - сказано в пресс- релизе.

Напомним, ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПриватБанка с ССС до "RD" (ограниченный дефолт).