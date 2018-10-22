S&P спрогнозировал подорожание доллара до 32,10 гривен

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало курс гривны до 2021 года. Также по прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021.

Как сообщает УНИАН, обменный курс гривны к долару: К концу 2018 года составит 29,5 грн/доллар; К концу 2019 года - 30,30 грн/доллар; К концу 2020 года - 31,20 грн/доллар; К концу 2021 года - 32,10 грн/доллар;

По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит: 10,3% в 2018 году; 7,5% - в 2019 году; по 7% - в 2020 и 2021 гг.

Агентство ожидает, что рост ВВП составит: 3% в 2018 году; 2,5% - в 2019 году; по 3% - в 2020 и 2021 гг.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/доллар и курс на конец года - около 30,1 грн/доллар.

Ситуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление No107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок.

Сколько именно нужно будет резервировать и с какой даты - пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие - никто точно объяснить не сможет.

По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы.