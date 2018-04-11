S&P в последний раз присвоило рейтинги ПриватБанку

Рейтингового агентство S&P подтвердило ПриватБанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги со стабильным прогнозом.

"10 апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги украинского ПАО КБ "ПриватБанк" на уровне "CCC+/C" со стабильным прогнозом. Несмотря на национализацию ПриватБанка, его кредитоспособность остается стабильной", - говорится в сообщении ПриватБанка.

В банке подчеркивают, что эксперты S&P отмечают постепенную реструктуризацию ПриватБанка с того момента, как он перешел под контроль государства, в частности разработку новой стратегии роста бизнеса, постепенную "расчистку" баланса от проблемных активов, а также усиление управляющей команды благодаря назначению нового председателя правления и других опытных сотрудников, вошедших в состав правления и наблюдательного совета банка.

После подтверждения рейтингов S&P они были отозваны по просьбе банка.

В ПриватБанке подтвердили завершение сотрудничества с S&P в рамках политики банка по оптимизации затрат, в том числе и по работе с рейтинговыми агентствами.

У ПриватБанка остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.

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