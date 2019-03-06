Спасет ли "Северный поток - 2" Европу от африканского хаоса, нищеты и невзгод? (Resett, Норвегия)

Важнейший энергетический проект Европы норвежской общественности практически не известен.

Между тем "Северный поток - 2" уже на 70% готов и, как ожидается, будет запущен к концу года. Сопротивление Брюсселя - игра на публику. Германии отказаться от этого проекта не по карману.

Оба "Северных потока" пройдут параллельными маршрутами по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию. В обход транзитных стран, так что здесь никто проблем чинить не сможет. Газопровод символизирует ось Берлин-Москва, и у некоторых она вызывает озабоченность.

С запуском "Северного потока - 2" совокупная мощность газопровода достигнет 110 миллиардов кубометров в год. Это больше, чем ежегодно потребляет сама Германия (87 миллиардов кубометров в 2017 году), так что "Северный поток" усилит роль Германии как газового распределителя Западной Европы - особенно на фоне снижения газодобычи в Норвегии, Великобритании и Нидерландах.

Через "Северный поток" пойдет до половины российского газового экспорта в Европу (194 миллиарда кубометров в 2017 году). Газовый вентиль окажется в руках у немцев. Если случится кризис, странам на другом конце газовой системы придется несладко - особенно британцам после Брексита.

Между тем потребление газа растет по всей Европе. Европейский союз закрывает угольные и атомные электростанции одну за другой. На солнечную и ветряную энергию полагаться нельзя, и чтобы хоть как-то стабилизировать электросети, потребление газа подскочит еще выше.

Выйдя на полную мощность, "Северный поток - 2" сможет утолить газовый голод почти всего Евросоюза. Это говорит, с одной стороны, о том, какими объемами энергии распоряжается Россия, а с другой - о низком уровне электрификации в Евросоюзе. Лишь 25% газа в ЕС идет на выработку электричества.

Безотрывное внимание общественности к ветряной и солнечной энергии создает иллюзию, что Европа хорошо электрифицирована. На самом же деле энергопотребление падает. По карману граждан бьют высокие тарифы.

Своей энергии у Европы мало. 70% нефти и 75% газа ЕС импортирует.

Энергетически безграмотные дети всех возрастов - именно они сейчас борются за полный запрет нефти, газа и угля - не имеют ни малейшего представления о том, как все устроено на самом деле.

Им невдомек, что такое нужда, ведь они убеждены, что электричество получается из розетки, а молоко - из магазина. Причем в неограниченных количествах. Единственное, чего они добьются - это низвергнут Европу в африканский хаос и нищету и навлекут на нее новые невзгоды. Желательно под властью средневековой религии с Ближнего Востока.

Ян Хердал