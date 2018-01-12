Спецконфискация Януковича: Ощадбанк предоставил НАБУ часть документов

Ощадбанк предоставил по требованию НАБУ часть документов в рамках расследования уголовного производства по спецконфискации 1,5 миллиардов долларов экс-президента Виктора Януковича.
Как передает "Слово и Дело", об этом "Українським новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.
Иван ВинникНародный депутат УкраиныВинник пообещал, что в 2017 году "деньги Януковича" вернут в Государственный бюджет УкраиныСказано 8 декабря 2016 г.Статус обещания: Выполнено
"Часть документов им предоставили, - сказал он.
При этом он не уточнил, какие это документы.
По его словам, в пятницу САП и НАБУ заслушают это дело на совещании и примут решение, закрывать его или продолжать расследование.
10 января арабское издание Al Jazeera опубликовало приговор районного суда Краматорска о спецконфискации 1,5 млрд долл. бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии Януковичу в выводе активов за рубеж.
В ГПУ также ответили на публикацию Al Jazeera.
Как известно, 27 декабря детективы НАБУ провели выемку документов в Ощадбанке в деле о конфискации $1,5 млрд у экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
В конце апреля суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму 1,5 млрд долл.