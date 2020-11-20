ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська щодо Кабінету міністрів України, які заявили, що з 2014 року держава припинила виплату їм пенсій без будь- яких законних підстав.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ в Мін'юсті України Іван Ліщина.

"Суд приймає аргумент Уряду про те, що Держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали... звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає, та заявниками не стверджується, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них", - написав Ліщина.

За його словами, ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною, як явно необґрунтовану.

"Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень та зазначив, що заявники не звернулись із позовами про поновлення платежів до відповідних судів", - зазначив заступник міністра.

За його словами, заявники зверталися до багатьох органів з вимогою про відновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено. Вони звернулися до адміністративних судів з позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але в цьому позові було відмовлено.

Заявники скаржилися на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 першого протоколу (право власності) в зв'язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.

Нагадаємо, у лютому Велика палата Європейського суду з прав людини відмовила Україні в апеляції на рішення у справі "Полях та інші проти України, підтвердивши, що Закон "Про очищення влади" (люстрацію) в Україні порушує права людини. Уряд повинен виплатити п'ятьом заявникам по 5 тис. євро + моральну компенсацію.

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ виніс рішення за позовом колишнього заступника начальника управління кадрів Генеральної прокуратури В'ячеслава Поляха і кількох інших люстрованих чиновників. У своєму рішенні ЄСПЛ одностайно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку із надто тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).