Споживчі ціни у вересні зросли на 1,2% - що подорожчало найбільше

У вересні 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,2% порівняно із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у вересні 2021 року проти серпня 2021 року збільшилися на 1,2%; проти вересня 2020 року - на 11,0%, проти грудня 2020 року - на 7,5%.

За січень-вересень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,0%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із серпнем 2021 року становила 1,3%, від початку року - 5,5%.

Серед споживчих товарів та послуг у вересні 2021 року порівняно із вереснем 2020 року найбільше подорожчали цукор (на 88,0%), соняшникова олія (на 71,7%) та природний газ (на 68,6%).

Максимально подешевшали з вересня 2020 року по вересень 2021 року взуття (на 4,9%), одяг (на 4,2%) та фрукти (на 3,5%).

За даними Держстату, споживчі ціни у вересні 2020 року порівняно із серпнем 2020 року зросли на 0,5%, проти вересня 2019 року вони збільшилися на 2,3%. За січень-вересень 2020 року порівняно із аналогічним періодом попереднього року споживча інфляція становила 2,4%.