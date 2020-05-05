Справа Гладковського: фігурантові схем обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 5 травня обрав запобіжний захід одному з учасників схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері.

Суд визначив фігурантові запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн.

Також йому заборонено залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора і суду, він зобов'язаний здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Термін дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

Прокурори САП наполягали на утриманні його під вартою з альтернативою застави в 23 млн грн. Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення прокурорами САП з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року був затриманий колишній екс-заступник керівника РНБО України Олег Гладковський після спроби виїхати з країни. Йому інкримінували зловживання службовим становищем.

