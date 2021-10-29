Справа "Кузні на Рибальському": слідство підтвердило погану якість бойових катерів

Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів виробництва заводу "Кузня на Рибальському" вимогам замовника - Збройних сил України та Міноборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня цього року провели слідчі експерименти з військовими кораблями заводу "Кузня на Рибальському". Це відбувалося у межах кримінального провадження щодо змови посадовців Міноборони та керівництва приватних компаній з організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки невідповідної якості.

До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ "Цеппелін Україна", які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах, а також спеціалістів українських суднобудівних підприємств.

Представники "Кузні на Рибальському" проігнорували запрошення взяти у них участь, натомість співробітники заводу намагалися перешкоджати проведенню експерименту.

2 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців підозрюють у змові та організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідають встановленим вимогам і які не можуть використовувати у Збройних силах України.

Злочинні дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.