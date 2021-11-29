Справа Мотор Січ. Китайські інвестори хочуть через суд Гааги стягнути з України $4,5 млрд

«Відповідно до «Угоди між урядом України та урядом КНР про залучення та взаємний захист інвестицій», що набула чинності 31 жовтня 1992 року, китайські інвестори вимагали визнати Україну такою, що порушила двосторонню інвестиційну угоду, і виплатити позивачам повну компенсацію всіх понесених збитків на суму понад $4,5 млрд», – написали китайські інвестори.

Інвестори з КНР «не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків». Вони направили позов до арбітражного суду в Гаазі.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував так званий «Архів Пандори» про офшори світових політиків. «Архів Пандори» вміщує 12 мільйонів документів, що займають три терабайти даних. За обсягом цей архів перевищує усі попередні витоки документів, зокрема «Панамський архів», в якому містяться документи тільки одного офшорного реєстратора.

15 січня 2021 Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited – інвестора українського ПАТ «Мотор Січ». Причиною стала загроза національній безпеці США.

Президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж 50% акцій підприємства китайським компаніям. Він заявив, що таким чином хотів врятувати завод від закриття. І запевнив, що розробки ДП «Івченко-Прогрес», запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями підприємства.

Однак Держдепартамент США висловив занепокоєння намірами Китаю придбати ПАТ «Мотор Січ». У Сполучених Штатах такі інвестиції назвали згубними. Підприємством також цікавляться серйозні американські гравці.

У грудні 2020 року китайські інвестори компанії «Мотор Січ» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна $3,5 мільярдів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство. У розвиток виробництва було інвестовано понад $100 мільйонів.

Китай закликає владу України захистити права китайських інвесторів підприємства.

На початку жовтня повідомлялося, що американська юридична компанія DLA Piper з США розробляла для китайських інвесторів стратегію купівлі контрольного пакета акцій підприємства «Мотор Січ» через низку офшорних компаній.

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