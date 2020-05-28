Справа про вклади Суркісів: ПриватБанк повідомив про підробку документів

ПриватБанк заявив про підробку документів, за якими були відкриті провадження за заявами шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Заяви до Державної виконавчої служби від імені позивачів були підписані нібито керівництвом компаній, проте при співставленні з іншими документами, де є підписи директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів", - пишуть на сайті.

Представники ПриватБанку звернулися до спеціалізованої установи для проведення почеркознавчої експертизи. Її результати показали, що підписи від імені директорів компаній виконала інша особа.

Найближчим часом банк планує направити заяву щодо справжності підписів до правоохоронних органів.

15 квітня Апеляційний суд Києва залишив чинною постанову Печерського районного суду, який зобов'язав ПриватБанк виплатити понад $250 млн (близько 7 млрд грн) на користь офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів.

16 квітня в Міністерстві юстиції повідомили, що такого судового рішення не існує. Там пояснили, що стягнення можливе тільки у випадку, якщо банк відмовиться повертати офшорним компаніям Суркісів депозити, і ті подадуть позови, а суд винесе рішення на їхню користь.

Керівництво банку вважає вимогу про виплату $250 млн незаконною і звернулося зі скаргою в поліцію, Печерський райсуд Києва та Міністерство юстиції.

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