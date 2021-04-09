Справу "Роттердам+" закрили втретє - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+".

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"...Сьогодні прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд", - наголошують у НАБУ.

У заяві зазначається, що НАБУ оскаржить рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також знову звернеться до Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо зміни старшого групи прокурорів у цій справі з огляду на його "очевидну заангажованість і необ'єктивність".

На переконання НАБУ, сукупність зібраних доказів у провадженні достатнья для того, щоб суд "визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв'язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+"".

"Ми переконані, що вирішення долі "Роттердам+" поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі", - заявили у НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі "Роттердам+", яку вирішив закрити прокурор САП на тій підставі, що експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

21 січня стало відомо, що прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+".

27 січня у НАБУ поінформували, що в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 25 січня поновив розслідування у справі "Роттердам+". Водночас НАБУ закликало Генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

29 січня Генпрокурорка заявила, що прийняла рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора Пономаренка в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні "Роттердам+".

Із закликами замінити керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі "Роттердам+" НАБУ зверталося до Венедіктової також 15 лютого і 19 березня.