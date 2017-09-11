Средняя зарплата на Украине ниже, чем в Молдове

Когда говорят, что Украина будет членом ЕС, то забывают при этом о средней зарплате в нашей стране. О том, а готова ли зарплата соответствовать европейским стандартам?

Пожалуйста, не путайте. Зарплата сама по себе из-за того, что Украина станет членом ЕС, не вырастет. Наоборот, Украина должна сама поднять зарплату до уровня ЕС, чтобы ее приняли в ЕС.

Согласно официальным данным Государственной службы статистики Украины за 7 месяцев 2017 года, средняя заработная плата в Украине в пересчете на официальный курс евро/гривна на 1 августа 2017 года составляет 223 евро до уплаты налогов. Самая низкая заработная плата среди членов ЕС — в Болгарии. Там она 510 евро. Но болгары при этом возмущаются и обижаются даже на Румынию, где средняя зарплата около 590 евро.

Что же касается Польши, то средняя зарплата по итогам первого полугодия 2017 года составила 1060 евро. Украина только может мечтать об этом. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что цены на продукты в Польше не существенно отличаются от украинских. Так, что по уровню цен Украина уже, как Польша, а по уровню зарплаты, как… Вы ошиблись, даже не Молдова, там средняя зарплата около 245 евро, а в Белоруссии — 345 евро, а в России 547 евро.

Но есть все же страны, которые уступают Украине по уровню зарплаты. Это Таджикистан, где средняя зарплата около 60 евро, и Киргизия, где средняя зарплата 201 евро. Так что Украина все же не самая слабая страна среди стран СНГ. Но явно она очень слабенько смотрится на фоне ЕС.

Можно поднять зарплату, и тогда произойдет девальвация гривны. И опять в пересчете на евро зарплата в Украине будет на уровне ниже молдавской.

Нельзя просто за счет механического роста минимальной заработной платы повысить украинскую зарплату до уровня европейской. Хотите, чтобы в Украине была зарплата как в ЕС, то соответственно и экономика в Украине должна быть, как в ЕС.

Чем отличается экономика ЕС от экономики Украины? Своей алчностью и жестокостью. Пока Украина размазывает сопли и рассказывает о том, как ее любят, экономика ЕС цинично и прагматично зарабатывает деньги и будет зарабатывать везде, где это ей приносит доходы. Для нее нет такого понятия «мы их любим». В их мире один лозунг —«конкурентов никто не любит». А Украина — это именно конкурент ЕС, а не друг и не брат, как говорят наши некоторые политики и эксперты.

Почему в Германии зарплата выше, чем в Польше? Не потому, что там более умные и работящие работники, а потому, что Германия просто эксплуатирует Польшу и другие страны Восточной Европы. А за счет этого может себе позволить большую зарплату.

Болгария — это обычный изгой ЕС, как Литва, Латвия. Они фактически могут предложить ЕС лишь сбыт продукции, прежде всего, из Германии и Франции, и экспорт дешевой рабочей силы. В бизнесе не бывает друзей. Поэтому, хорошо, что Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС, но нужно прекратить стоять на коленях перед руководством ЕС и ждать от них подачки. Нужно огрызаться и вырывать у них деньги, вести так же себя цинично и жестко, стараться их подставить и обмануть. Вот тогда и в Украине зарплата будет, как в ЕС.

Конкурентов никто не любит, но с жесткими конкурентами всегда приходится считаться, даже если это Германия или Франция. Нужно, наконец, понять, что не стоит ждать мифических инвесторов из ЕС, а тем более из Канады или США, а нужно помогать украинским инвесторам. Для украинского бизнеса, а не для зарубежного, нужно сделать в Украине действительно льготные условия, чтобы украинский бизнес мог обыгрывать европейский и не только европейский бизнес. Тогда и у нас будет экономическое чудо.

А пока наша власть будет рассказывать о реформах, ждать подачки от ЕС, то в Украине еще долго зарплаты будут как в Киргизии или Таджикистане. К слову, у Казахстана средняя зарплата 625 евро. Вот с кого Украине нужно брать пример и больше думать об украинской экономике, а не о мифах и маниловщине.

Александр Охрименко