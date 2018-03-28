Средняя зарплата в Украине за год составила 7828 гривен - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 26,1% и составила 7828 гривен.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с январем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 1,5%. Реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 10,5%, а по сравнению с январем 2018 года - на 0,6%.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривен с 3200 гривен. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

По данным Госстата, в Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тыс. грн до 10 тысяч гривен, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года. Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривен.