Средства из проекта "Стена" переводили фирме, директором которой была уборщица, - СМИ

По делу хищения средств по проекту "Стена" НАБУ подозревает, что три фирмы- генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд"

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.

Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует следующее: по делу хищения средств по проекту "Стена" НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".

При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке" с назначением платежа: "Пополнение собственного текущего счета", - говорится в статье Алексея Братущака на "Украинской правде" Коррупционные дыры в "Стене Яценюка"

"Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО "Кот-Трейд" нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО "Кот-Трейд" является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли", - говорится в решении суда.

Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Сейчас официальным руководителем ООО "Кот-Трейд" значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Напомним, Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу с альтернативой внесения залога в размере 3,6 миллиона гривен.

Ранее, семи лицам, задержанным накануне в рамках расследования дела о растрате денег, выделенных на проект "Стена", сообщили о подозрении.

Как известно 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".

Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года.

Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По результатам судебно-строительных экспертиз сумма установленных убытков, причиненных государству в результате преступления, уличенного Национальным бюро, составляет 16,688 млн грн.

"Стена" - это проект по инженерно-техническому обустройству российско- украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.