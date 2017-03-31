Средства режима Януковича могут поступить в бюджет до июля

Средства от спецконфискации активов бывших чиновников режима беглого президента Виктора Януковича должны поступить в государственный бюджет в первом полугодии 2017 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Мы заложили в спецфонд таких средств 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам, но я считаю, что в первом полугодии будет возможно говорить о том, что эти средства поступят уже в государственный бюджет", - сказал Гройсман.

Он отметил, что расходы, которые предусмотрены для специального фонда государственного бюджета на 2016 год будут осуществлены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Латвии оставил решение суда первой инстанции о специальной конфискации $ 26 миллионов бывшего депутата Партии регионов Юрия Иванющенко, известного под прозвищем "Юра Енакиевский". По материалам: Интерфакс-Украина