США дають Україні $38 мільйонів допомоги на кібербезпеку

Сполучені штати Америки нададуть Україні 38 мільйонів доларів США міжнародної технічної допомоги на розвиток кібербезпеки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"США підтримає розвиток кібербезпеки в Україні. Бюджет міжнародної технічної допомоги становить 38 млн доларів. Більше року активної роботи - десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів - і цими днями нарешті проєкт остаточно зареєстровано в КМУ", - написав Федоров.

Він додав, що Мінцифри визначено бенефіціаром проєкту, і буде публічно звітувати про хід та витрати проєкту.

За словами Федорова, днями у відомстві розпочали активну фазу реформи кібербезпеки в Україні. Зокрема, змінено керівництво Держспецзв'язку та розпочато розбудову ефективного й сучасного державного кіберцентру з метою забезпечення централізації та захисту державної ІТ-інфраструктури й реєстрів.

"Має піти в небуття КСЗІ (марний папірець на 5 років) й інші стандарти безпеки 90-х та натомість з'явитися сучасні моделі побудови й постійної підтримки безпеки ІТ-систем. Ми маємо нарешті визначитися із підходами та вимогами до захисту критичної інфраструктури та багато іншого. І новий проєкт має на меті підтримати всі ці надважливі завдання", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що з усіх кіберпитань в Мінцифри планують активно працювати з бізнесом та залучати найкращу міжнародну й українську експертизу.