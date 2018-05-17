США готовы ввести санкции в отношении "Северного потока-2"

Проект газопровода "Северный поток-2" может попасть под штрафные меры со стороны США

Об этом сказала представительница Государственного департамента Сандра Оудкирк, сообщает "ДС" со ссылкой на Reuters.

Представительница Госдепартамента заявила, что Конгресс дал администрации разрешение на введение санкций в отношении проектов газопроводов.

Компании, которые участвуют в таких проектах, находятся на "повышенном уровне риска санкций", сказала она.

Напомним, 15 мая министр экономики ФРГ после встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым заявил, что спор вокруг будущей роли Украины как страны- транзитера российского газа после запуска газопровода "Северный поток-2" может быть решен в ближайшие дни.

Как сообщала "ДС", премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время встречи в Киеве с министром экономики Германии Петером Альтмайером заявил, что российский проект "Северный поток-2" несет прямую угрозу и Украине, и Европе.