США готуються запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

Посол США у Німеччині Річард Гренелл повідомив про те, що Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік- 2".

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає DW.

За словами Гренелла, законопроект "може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію" в США. Водночас дипломат наголосив, що подальші штрафні заходи "знаходять підтримку серед усіх партій".

Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією німецького видання, йдеться про обмежувальні заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.

Нагадаємо, президент США раніше підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який запроваджує механізм санкцій проти компаній, які будують підводну частину російського газопроводу в Балтійському морі. Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу, офіційно заявила про зупинку робіт.

Росія, зі свого боку, запевнила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Зазначимо, що спочатку введення в експлуатацію "Північного потоку-2" було заплановане на кінець 2019 року. Тепер у Москві й Берліні заявляють, що газопровід має бути запущений не пізніше першого кварталу 2021 року.

ATR.ua

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