США и Румыния высказались против строительства "Северного потока 2"

Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока 2".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку 2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", - говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства.

В нем отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.