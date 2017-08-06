США инвестируют 100 млн долларов для добычи золота на Закарпатье

Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра, передают Українські Новини.

Американцы разработают новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения на Закарпатье с использованием современного оборудования, так как старая инфраструктура ограничивала возможности рудника 120 тыс. тоннами в год.

Благодаря организации высокоэффективного производства на длительную перспективу добывать можно будет около 500 тыс. тонн в год. Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.

Главой компании является Брайан Саваж - председатель совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов.

Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором ООО "Сауляк".