США обещает увеличить добычу нефти до рекордного уровня

После решения ОПЕК о сокращении добычи, которое было поддержано странами, не входящими в картель, избыточное предложение на нефтяном рынке началось уменьшаться. Однако после того, как цена на североамериканский эталонный сорт нефти WTI превысила $50/барр. ситуация в нефтяной отрасли США кардинально изменилась. Добыча на сланцевых месторождениях страны начала расти неожиданно быстрыми темпами и уже сейчас превышает 9 млн барр./сут. На рынке заговорили о втором этапе "сланцевой революции" и о потере Саудовской Аравией ведущей роли на мировом рынке нефти.

PERMIAN BASIN УДИВИЛ НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Американские эксперты заговорили о возрождении сланцевой индустрии в связи с неожиданно быстрым ростом добычи на структуре Permian Basin, расположенной в штатах Техас и Нью-Мексико. Согласно последним оценкам EIA (Управление энергетической информации США), запасы в пределах этой структуры превышают запасы месторождения Гавар в Саудовской Аравии - крупнейшего в мире.

Консалтинговая компания IHS Market оценивает извлекаемые запасы Permian Basin в 104 млрд барр. нефти, что на 30% превышает потенциал месторождения Гавар и в пять раз совокупные запасы Великобритании и Норвегии в Северном море.

Масштабная добыча нефти на Permian Basin началась в 50-е годы прошлого века. С тех пор было извлечено свыше 38 млрд барр. Ведущий аналитик HIS Markit Пит Старк считает, что, благодаря современным технологиям извлечения нефти - гидроразрыву пласта и горизонтальному бурению - потенциал добычи на Permian Basin в два раза больше этого объема.

Столь высокая оценка объясняется переоценкой запасов в связи с ростом нефтяных котировок. Нефть, добывать которую раньше было экономически нецелесообразно, после повышения цен перешла в разряд рентабельных извлекаемых запасов.

PIONEER ОБЕЩАЕТ РЕКОРДЫ

Компании, разрабатывающие сланцевые месторождения, постоянно заявляют о снижении себестоимости добычи. Скотт Шеффилд - председатель правления компании Pioneer Natural Resources, считает, что себестоимость добычи в его компании составляет $25/барр. Использование самых передовых технологий позволило Pioneer добиться снижения времени бурения одной скважины в два раза - с 40 до 20 дней. Компания является владельцем 800 тыс. акров на месторождении Spraberry/Wolfcamp в пределах Permian Basin.

EIA в конце прошлого год сообщила, что месторождение Sprabbery/Wolfcamp может содержать 20 млрд барр. нефти и 16 млрд куб. футов газа. Если оценка EIA подтвердится, то Spraberr/Wolfcamp может стать крупнейшим месторождением в мире, открытым за последние 50 лет.

Кроме того, Шеффилд сделал заявление, которое способно повергнуть в шок королевскую семью Саудовской Аравии: "Мы думаем, что на ней (Permian Basin) может добываться 8-10 млн барр./сут. в течение 10 лет. Нашим инвесторам мы говорим, что добыча Pioneer может достигнуть 1 млн барр./сут.". Ожидается, что 70% добываемых углеводородов придется на нефть, остальное - на газ и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).

Сейчас Гавар дает 5 млн барр./сут. (2,5 млн т/г), а экспорт нефти Саудовской Аравии составляет 7,1 млн барр./сут.

Объем буровых работ на Permian Basin растет быстрыми темпами. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых установок, используемых только на этой структуре, достигло 308 против 132 в мае 2016 г. Планы американских компаний не оставляют сомнений в том, что эта тенденция продолжится в этом году.

Капитальные затраты Pioneer на бурение и освоение скважин в текущем году составят $2,5 млрд. Из этой суммы 2,4 млрд будет потрачено на Permian Basin, где планируется пробурить и ввести в эксплуатацию 260 горизонтальных скважин.

ПРИМЕР PIONEER ОКАЗАЛСЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫМ

Примеру небольшой, но амбициозной, компании решили последовать гиганты нефтяной отрасли. ExxonMobil приняла решение увеличить добычу сланцевой нефти в четыре раза, для чего за $6,6 млрд приобрела 225 тыс. акров земли на Permian Basin. Руководство компании уверено, что сможет на приобретенных участках сможет добывать нефть с прибылью при цене $40/барр. Это выгоднее, чем инвестировать в глубоководные месторождения, где себестоимость добычи составляет $60-$70/барр. Треть капитальных затрат ExхonMobil в этом году будет направлена на разработку сланцевых месторождений, в основном, на Permian Basin. Увеличить добычу сланцевой нефти планирует также Chevron, которой легче добиться поставленной цели, поскольку она является владельцем 1,5 млн акров земли на этой структуре.

Permian Basin имеет удачное географическое расположение и развитую трубопроводную инфраструктуру. Это позволяет поставлять сырье на крупнейшие НПЗ США или на побережье Мексиканского залива, где расположены экспортные терминалы. Стоимость транспортировки составляет всего $2,4/барр. - существенное конкурентное преимущество перед другими регионами, где добывается сланцевая нефть.

СКЕПТИЦИЗМ В ОТНОШЕНИИ PIONEER

В нефтяной отрасли США немало экспертов, которые очень скептически относятся к заявлениям Шеффилда и планам Pioneer. Они указывают, что 85% добычи компании захеджированы до 2018 г. на рынке деривативов - производных финансовых инструментов - что позволяет не зависеть от изменчивой конъектуры нефтяного рынка и получать необходимые кредиты.

Кроме того, на Permian Basin начался спекулятивный земельный бум. Цена одного акра на некоторых перспективных участках превышает $50 тыс. - в десять раза больше, чем в 2012 г. Скептики считают, что при таких ценах Pioneer нет смысла повышать добычу до 1 млн барр./сут. к 2026 г., как предусмотрено в плане развития компании, а выгоднее продать участки другим компаниям, получив баснословную прибыль.

Отчетность Pioneer за IV кв. прошлого года свидетельствует об улучшении финансовых показателей. Тем не менее, в октябре - декабре 2016 г. чистый убыток составил $44 млн, даже после повышения цен реализации на все виды углеводородов.

СЛАНЦЕВАЯ ДОБЫЧА СДЕРЖИВАЕТ РОСТ НЕФТЯНЫХ ЦЕН

После падения до 8,3 млн барр./сут. в июле 2016 г. добыча в США начала расти и сейчас превышает 9 млн барр./сут. Pioneer ожидает уже в этом году роста до 9,5 млн барр./сут. и к концу 2018 г. до 10,5 млн барр./сут. - рекордного уровня за всю историю США.

Быстрое увеличение добычи в США может свести на нет планы ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, включая Россию, которые стремятся сбалансировать ситуацию на рынке нефти, сокращая добычу. До середины 2017 г. совокупная добыча ОПЕК и ее "союзников" должна уменьшиться на 1,8 млн барр./сут. Ряд экспертов уверены, что для быстрого восстановления добычи в США ОПЕК и ее "союзникам" придется пойти на большие сокращения или, по крайней мере, продлить соглашение на вторую половину 2017 г.

Однако за последние два года инвестиции в нефтегазовую отрасль - прежде всего, в геологоразведку и разработку новых месторождений - сократились на 40%. Wood Mackenzie оценивает размер сокращения капитальных затрат с 2015 г. по 2020 г. в $1 трлн. В результате с четвертого квартала 2016 г. началось сокращение запасов нефти в хранилищах. Эта тенденция продолжилась в начале 2017 г. Рост добычи нефти в США пока не может компенсировать снижение производства со стороны ОПЕК и других стран.

GOLDMAN SACHS ПРОГНОЗИРУЕТ ДЕФИЦИТ И РОСТ НЕФТЯНЫХ ЦЕН

Сокращение запасов происходит на фоне повышения спроса на нефть в мире. Эксперты Goldman Sachs считают, что спрос в прошлом году увеличился на 1,7 млн барр./сут., а в текущем возрастет еще на 1,5 млн барр./сут.

Инвестиционный банк прогнозирует, что запасы сократятся, и баланс между спросом и предложением будет достигнут во второй половине этого года.

Рост спроса и сокращение объемов производства со стороны ОПЕК и стран, не входящих в картель, превышает темпы роста добычи сланцевой нефти в США. В связи с этим эксперты Golden Sachs прогнозируют дефицит предложения уже во втором квартале 2017 г. Цены на эталонные сорта нефти Brent и WTI повысятся до 59/барр. и 57,5/барр., но во втором полугодии они должны понизиться до 57/барр. и 55/барр. соответственно. Причина снижения - рост добычи в США и неясность по поводу продления соглашения о снижении добычи ОПЕК и другими странами. Цены на нефть, обещанные Goldman Sachs, ниже, чем 60/барр. - уровень который стремиться достичь Саудовская Аравия.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо перед проведением конференции CERAWeek - статусного события в мировой нефтяной отрасли - провел неофициальную встречу с представителями американских компаний, ведущих добычу сланцевой нефти. Американцы ясно дали понять, что не намерены менять своих планов и продолжат увеличивать производство.

Андрей Карабьянц