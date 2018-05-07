США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины

26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.

Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины.

Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

С полным перечнем товарных групп, которые с 26 апреля не пользуются правом беспошлинного ввоза на территорию США можно ознакомиться по ссылке.

Минфин

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