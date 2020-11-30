США планують нові санкції проти "Північного потоку-2"

У США частина законодавців прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій стосовно проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Про це пише Wall Street Journal.

Наголошується, що ці наміри підтримують два українських чиновники, які тривалий час працюють у Вашингтоні з метою зірвати даний проект.

Видання зазначає, що це буде означати перемогу України, яка бачить в трубопроводі загрозу для своєї країни.

До українських лобістів Wall Street Journal відносить співробітника компанії "Нафтогаз" Вадима Гламаздіна, і працівника Ради національної безпеки України Олександра Харченка, які в американському Конгресі та Білому домі протягом чотирьох років просували ідею зриву будівництва газопроводу.

"Лобіювання українців і підтримка з боку сенатора Теда Круза та інших законодавців, скептично налаштованих щодо Росії, дало можливість підготувати санкції, які зупинили роботу над "Північним потоком-2" рік тому приблизно в 100 км від кінцевої точки. Тепер українці відчувають, що близькі до успіху", - пише газета.

За словами Гламаздіна, які наводить видання, нові санкції стануть "останнім цвяхом у кришку труни цього проекту" і не буде жодного практичного способу побудувати трубопровід.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

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