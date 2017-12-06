США помогли Украине найти более 3 миллиардов долларов, украденных у государства

Соединенные Штаты Америки помогли украинским спецслужбам найти более 3 миллиардов долларов, украденных у государства.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США.

"Иностранная помощь США способствовала изъятию в Украине примерно 1,3 млрд долларов наличными, при этом было обнаружено более 3,24 млрд долларов украденных государственных средств", - говорится в документе.

В Госдепе также подчеркнули, что сотрудники американских правоохранительных органов внедрены в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Они помогают в борьбе с коррупцией и возврате активов.

Также было отмечено, что поддержка США способствовала открытию свыше 300 уголовных производств, связанных с коррупцией.

Напомним, ранее Госдеп США выразил сомнение в желании властей Украины бороться с коррупцией