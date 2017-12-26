США решили приостановить действие режима беспошлинного ввоза в страну товаров из Украины на 120 дней

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила решение о частичном приостановлении действия режима беспошлинного ввоза товаров из Украины в рамках программы Генеральной системы преференций (ГСП) США с отсрочкой исполнения в 120 дней.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

Отмечается, что 22 декабря Офис торгового представителя США обнародовал соответствующее заявление Трампа.

"Администрация Президента США одобрила решение о частичном приостановлении преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой решения на 120 дней. Офис торгового представителя США сообщил, что отсрочка является результатом положительных действий правительства Украины в направлении исправления ситуации с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям", - сказано в сообщении.

Сообщается, что одной из основных претензий США к Украине в рамках "Специального доклада 301" является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

Замминистра экономики Михаил Титарчук считает, что принятие ряда законопроектов, среди которых законопроект о географических указаниях (No6023), о торговых марках и промышленных образцах (No5699) и о полупроводниках (No5694), снимет большое количество замечаний Офиса торгового представителя США.

Как сообщали Українські Новини, 22 декабря на сайте Белого дома было опубликовано письмо Трампа к Конгрессу, в котором он сообщил о намерении приостановить действие беспошлинного режима с Украиной по программе ГСП.

В 2015 году Украина получила разрешение на беспошлинный ввоз около 5 000 товаров в США на период с 29 июля 2015 до 31 декабря 2017 года в рамках возобновления программы Генеральной системы преференций США.

Программа ГСП касается наиболее распространенных в производстве товаров: большого количества типов продукции химической промышленности, минералов и строительного камня, ювелирных изделий, многих типов ковров, а также определенных видов продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Для пользования преимуществами беспошлинного режима в США по системе ГСП Украина должна продемонстрировать наличие эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а украинские компании - соответствие критериям правил происхождения товара.

Министерство экономического развития и торговли инициировало законодательное урегулирование коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, обнародовав законопроект "О коллективном управлении имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав".

Также 1 октября вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины.

Источник : Українські новини