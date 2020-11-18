США виділили $2 млн на програму згуртованості переселенців

Дворічна програма із бюджетом сумою $2 млн покликана згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією, повідомили у посольстві США в Україні.

США та Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів запустили програму, метою якої є згуртування внутрішньо переміщених осіб України. Про це у своєму Twitter повідомило посольство США.

Програма розрахована на два роки, її бюджет - $2 млн.

"Сполучені Штати раді розпочати разом з IREX дворічну програму, мета якої - згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією", - зазначили у повідомленні.

У 2014 році Росія анексувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення до України, незважаючи на представлені Україною факти і докази.

Станом на 19 жовтня 2020 року в Україні на обліку внутрішньо переміщених осіб перебуває, за даними Міністерства соціальної політики, 1 458 722 осіб.



