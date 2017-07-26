США выделит 30 млн долларов на поддержку энергобезопасности Украины

Согласно проекту закона США о "Противодействии противникам Америки из-за санкций" предусматривается выделение 30 млн долларов на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

Сообщается, что проект закона про "Противодействие противникам Америки из- за санкций" предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 25 июля, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла закон, согласно которому Россия вместе с Ираном и Северной Кореей становится внешнеполитическим противником США.

Кроме этого, закон запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции. Теперь Дональду Трампу для того, чтобы отменить санкции против какого-либо человека или компании, нужно получить согласие от Конгресса.

При этом санкции могут быть отменены только в случаях, если это соответствует интересам национальной безопасности США или если данное физическое или юридическое лицо более не причастно к нарушениям, за которые вводились санкции. В случае с "украинскими" санкциями нужно представить доказательства, что Россия исполняет минские соглашения.

Однако новый закон не вводит впрямую никаких новых санкций и не обязывает президента их вводить.