США выделят Украине кредит на $250 млн для ядерного хранилища

Корпорация частных зарубежных инвестиций США 14 сентября 2017 года рассмотрит вопрос о выделении "Энергоатому" кредита на на 250 млн долларов для строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом свидетельствует повестка дня собрания совета директоров OPIC.

Этой суммы достаточно для строительства первого пускового комплекса на четыре контейнера HI-STORM, три из которых предназначены для отработавших тепловыделяющих сборок из реакторов типа ВВЭР-1000. В начале июня правительство утвердило проект строительства ЦХОЯТ, согласно которому первая очередь будет строиться 30 месяцев. Под него нужно 4,76 млрд гривен.

В целом хранилище будут строить в 15 этапов на протяжении 16,5 лет. Его общая емкость - 458 контейнеров на 16529 отработавших тепловыделяющих сборок.

В ЦХОЯТ с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения с двухбарьерной герметичной системой изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа компании Holtec (США), в течение 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Напомним, что решение о размещении ЦХОЯТ в зоне отчуждения было принято в феврале 2012 года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка в зоне отчуждения в Киевской области. Там уже начаты подготовительные работы, прокладывается железная дорога.

Специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его будет поставлять американская корпорация Holtec.

Сооружение хранилища позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), которое в настоящее время преимущественно вывозится на временное хранение в РФ. Стоимость услуг российских компаний по хранению ОЯТ ежегодно обходится "Энергоатому" почти в $200 млн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.