США запропонували Україні суверенні кредитні гарантії до $1 мільярда

Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі можливої загрози з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, розміщеної на сайті Державного департаменту.

"Позика допоможе підтримати українську програму економічних реформ і постійну співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а також сприятиме економічній стабільності, зростанню та процвітанню українського народу", - зазначив Блінкен.

У Вашингтоні нагадали, що в період з 2014 по 2016 роки Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.