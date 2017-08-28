Стала известна причина резкого роста цен на автогаз

В Министерстве экономического развития и торговли заявили о том, что санкции, введенные СБУ против импортеров сжиженного газа, не являются причиной резкого подорожания топлива.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал Максим Нефедов, первый заместитель главы МЭРТ. Нефедов подчеркнул, что с начала этого года цены на автогаз падали, запасы держались на самом низком уровне, и такой резкий рост цен мог возникнуть из- за дефицита автогаза. "Россияне поставили на ремонт свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дали собственные экспортные лицензии только Роснефти, плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит", - подчеркнул Нефедов.

Напомним, что, начиная с 1 июля текущего года, оптовая стоимость пропан- бутана увеличилась уже на 63 процента, и сейчас газ стоит 24 тысячи гривен за тонну. Эксперты при этом отмечали, что в ближайшие дни стоимость продолжит увеличиваться, и такая тенденция будет до тех пор, пока не исчезнет дефицит топлива на заправках.

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