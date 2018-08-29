Стали возможны переводы PayPal из США в Украину

С сегодняшнего дня система переводов Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, среди которых и Украина. Для нашей страны включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать деньги в одном из украинских банков

Система перевода денежных средств PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины через свою "дочку" Xoom. Об этом на странице PayPal for Ukraine Initiative сообщил Илья Кенигштейн, инициатор группы по внедрению PayPal в Украине.

По его словам, пока что такая возможность существует для осуществления переводов из США.

"Xoom это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom позволял пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было. Начиная с сегодняшнего дня, Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, в список которых входит Украина", - пишет Кенигштейн.

По словам инициатора группы по внедрению PayPal в Украине, клиенты из США теперь могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто загрузив приложение Xoom на свой мобильный телефон либо зайдя на сайт Xoom.

"Для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom. Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк - все в списке. Укрсиббанк и Аваль в списках не увидел, но думаю это вопрос времени. По лимитам: можно пересылать до $2999 в сутки, но не более $6000 за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", - сообщил он.

По оценке НБУ, в 2018 г. в Украину поступит не менее 9 млрд долларов США. Через Xoom отправляются средства родным и близким (на английском звучит как friends and family). По словам эксперта, родство в таком случае подтверждать не нужно, это именно личные перевод.

Напомним, в ноябре 2016 года в парламенте был зарегистрирован законопроект No 5361, который разрешает украинцам использовать для онлайн-расчетов международные системы электронных денег.

Однако Верховная Рада не поддержала его в первом чтении.