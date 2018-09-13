Стало известно, когда откроется первый магазин IKEA в Украине

Нидерландская компания IKEA откроет первый магазин в Украине в конце лета 2019 года. Об этом журналистка газеты Бизнес Алла Силивончик сообщила у себя в Facebook.

"В конце лета 2019 г. IKEA планирует открыть в Киеве первый магазин городского формата. Площадь магазина - 6 тыс. кв м. Ассортимент - 7 тыс. товаров", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4000 кв м с киевским ТРЦ Ocean Mall девелопера Вагифа Алива.

Вчера, 12 сентября, IKEA подтвердила намерение выйти на украинский рынок.

IKEA продает товары для дома. Существует несколько компаний с разными собственниками, которые работают под брендом IKEA. Компания была создана в Швеции в 1943 году.

IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома с 355 магазинами в 29 странах мира. В 2017 финансовом году магазины IKEA Group посетили 936 млн людей; 2,3 млрд посетили сайт группы.