Стало известно, кто владеет "вертолетной площадкой Януковича" в столице

Украинская фирма, которая владеет зданием выставочного центра "Парковый", принадлежит зарегистрированной в пригороде Лондона британской компании Fineroad Business LLP, собственником которой является житель Германии с пропиской в Краматорске. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Экономической правды", цитирующей расследование BBC.

Эта компания является партнером двух теневых фирм, зарегистрированных на карибском острове Невис.

При этом известно, что по адресу, где зарегистрирован офис Fineroad Business LLP, юридически оформлено более 100 фирм, вовлеченных в международные схемы отмывания денег - большинство из которых связано с грязными деньгами из России и других бывших советских государств.

"Британские компании "обеспечивают роль посредников в глобальной коррупции", - считает Дункан Хеймс, директор по политике Transparency International.

Аффилированные с указанными фирмами собственники зарегистрированы в секретных юрисдикциях, таких как Сейшельские острова или Белиз.

Прибыль от деятельности КВЦ "Парковый", очевидно, оказалась в карманах людей, тесно связанных с режимом бывшего президента Виктора Януковича, который четыре года назад покинул страну, пишет издание.

В 2017 году украинский суд счел разумным основание полагать, что "Парковый" финансировался за счет денег, украденных у государства.

Как пишет издание, собственником "Паркового" является Сергей Московский, адрес которого находится в населенном пункте недалеко от зоны конфликта на Донбассе (Краматорск - ЭП).

На данный момент Московский находится в Германии и опровергает какое-либо участие в деятельности Fineroad Business.

Однако позже он подтвердил, что является основным акционером компании. По причинам "коммерческой конфиденциальности" он не сказал, что делает компания и во сколько ему обошлась покупка акций.

Он уверен, что компания не участвует в отмывании денег, но после опубликованного ВВС расследования будет это выяснять.

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