Стало известно, кто войдет в команду Приватбанка

В новую команду национализированного Приватбанка войдут Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.

Дубровин является заместителем главы правления "Укргазбанка", до этого занимал руководящие посты в Национальном банке Украины и Министерстве финансов.

Пахачук работала в Министерстве финансов, где возглавляла департамент долговой и международной финансовой политики.

Бережной ранее руководил в НБУ департаментом по контролю за коммерческими банками по вопросам борьбы с отмыванием доходов.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Приватбанка, новый состав правления и набсовета будет объявлен 22 декабря.

Кандидатура экс-министра финансов Александра Шлапака на должность главы правления была утверждена 20 декабря.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

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