Стало известно местонахождение пропавшего экс-главы банка "Михайловский"

По словам Дорошенко, он был госпитализирован по скорой помощи.

Экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко заявил, что с четверга находится в больнице и не скрывается от следствия.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем", - написал Дорошенко в Facebook.

Ранее сообщалось, что суд разрешил прокуратуре задержание бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, местонахождение которого в данный момент неизвестно правоохранительным органам.

НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью. Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

При этом владелец сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver Виктор Полищук 19 мая продал свою контролирующую 92,501% долю в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% банка "Михайловский", группе инвесторов-физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко, который покинул эту должность еще 19 мая, сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.